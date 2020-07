Ravenna. Lettere e poesia a Estate con la FraternitArte

Sono due gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni, per Estate con la FraternitArte, calendario promosso da La Fraternità di San Damiano a Ravenna

Lunedì 27 luglio, alle ore 21 appuntamento con “Caro Amico ti scrivo”. Voci narranti dal laboratorio di lettura ad alta voce “LaValigiaDelLettore”, organizzato dall’Associazione Amici della Capit Ravenna per la regia di Alessandro Braga

Le lettere, sono le più belle forme d’espressione dei propri sentimenti e pensieri verso qualcuno, e ancora più affascinanti sono quelle famose, scritte da poeti, poetesse, scrittori, scrittrici, e artisti.

Mercoledì 29 luglio, alle ore 21, “La poesia es un arma cargada de futuro” con Gianluigi Tartaull – voce, chitarra, cuatro Raimondo Raimondi – Chitarra, mandola, wichito

Dai fratelli Mancuso a Garcia Lorca, da Nicolas Guillen a Victor Jara, da Violeta Parra a Mercedes Sosa, “La poesia es un arma cargada de futuro” segue rotte migratorie, che tanti hanno percorso in cerca di nuove vite, possibilmente più fortunate. Noi non cerchiamo condizioni migliori di vita, ma nuovi compagni che condividano l’idea che la musica e la poesia non sono un lusso culturale, ma, come dice Gabriel Celaya, necessarie alla vita come il pane di ogni giorno.

“La poesia destinata ad essere soltanto letta non è ultimata. Il senso le viene dato dalla corda vocale così come al violino viene dato dall’archetto” (Leo Ferrè)

Ingresso esclusivamente dal parcheggio di via Port’Aurea n.15. Gli eventi si svolgeranno all’interno del parco-giardino del Convento dove è consentito una capienza massima 120 posti a sedere

In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno nella chiesa del Convento con ingresso via Oberdan, 6, massima capienza 80 posti a sedere.