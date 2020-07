“Burocrazia della disabilità”, un vero e proprio calvario per le persone disabili e per i loro familiari

Certificazioni, verifiche, contrassegni, accertamenti, documentazioni: sono alcuni dei disagi che si aggiungono alla già difficile situazione in cui vengono a trovarsi le famiglie che hanno a che fare con la cosiddetta “burocrazia della disabilità”. “È un vero e proprio calvario, per le persone disabili e per i loro familiari, un percorso ad ostacoli che si articola tra uffici e sale d’attesa, studi ambulatoriali e commissioni, tutto questo con la sola finalità di ottenere quanto spetta a chi necessita di assistenza”. Parla così Ilaria, mamma di una ragazza con grave disabilità, compagna di un uomo disabile, la quale in quanto pienamente attivista e portavoce delle famiglie di disabili gravi e gravissimi, prova insieme a noi a ripercorrere quelli che sono considerati passaggi “obbligati” di questa burocrazia.

Secondo Ilaria, la soluzione che potrebbe venire in soccorso alle famiglie provate oltre che dalla malattia di un proprio congiunto, dalle interminabili procedure per il riconoscimento di diritti, che dovrebbe peraltro essere automatico, è la predisposizione di un unico ufficio per l’handicap, che abbia non solo una funziona informativa, come la maggior parte degli sportelli ad oggi esistenti, ma che possa svolgere altresì tutti gli adempimenti necessari, risparmiando alle famiglie tanti passaggi, tanti spostamenti e tante attese lunghe ed estenuanti. “L’iter per il riconoscimento della disabilità, ad esempio – prosegue Ilaria – ha inizio nello studio del medico di base, seguito dalla visita di accertamento o di verifica presso la commissione, per accedere alla quale però occorre presentare preventivamente tutta una serie di documenti. Per averli, sono necessarie altre “tappe”, presso i diversi specialisti”. “È poi possibile – spiega – che si rendano necessarie ulteriori verifiche, quindi occorre fare altre visite. Tutto questo, solo per il riconoscimento della disabilità.”

“Per quanto riguarda gli ausili generici, come ad esempio la fornitura periodica di pannoloni, si deve andare dal medico di base ogni tre mesi per farsi fare la richiesta, che ogni volta deve essere portata all’Asl, affrontando la solita fila!”. “Diversa – continua – è la procedura per la richiesta degli ausili cosiddetti “periodici”, come le sedie a ruote. In questo caso – spiega – per prima cosa è necessario andare dal medico per la richiesta, poi alla sanitaria per ritirare il preventivo, quindi alla Asl per l’autorizzazione dello stesso ed infine nuovamente alla sanitaria per consegnare la predetta stima ed ordinare l’ausilio: una volta consegnato, questo dovrà essere portato alla Asl per il collaudo, quindi si dovrà tornare alla sanitaria per consegnare una copia”.

“Anche nell’ambito scolastico, vi sono non pochi ostacoli burocratici da affrontare. Per la definizione del piano individuale, occorre innanzitutto la certificazione dello specialista, che andrà in seguito consegnata alla scuola. A questo punto – racconta la signora Ilaria – inizia l’iter burocratico: la partecipazione (sacrosanta!) ai glh (gruppi lavoro handicap). Ogni volta che ci sono difficoltà, cioè quasi sempre, è indispensabile rivolgersi all’esterno: al provveditorato, per quanto riguarda l’insegnante di sostegno; al comune, per l’assistenza igienico sanitaria. Mentre per ottenere il Contrassegno disabili è necessario innanzitutto essere in possesso della documentazione del medico, che va consegnata all’ufficio preposto”.

“Anche per l’accesso ai centri diurni, il primo passaggio è presso il medico di famiglia. Alcuni centri – riferisce – chiedono che la richiesta sia rinnovata ogni 60 giorni, richiesta che va poi consegnata al centro riabilitativo, che firma il progetto. Una volta concluso il programma, il relativo documento va ritirato presso la struttura”. “Una volta l’anno, la persona disabile deve certificare – continua – i propri redditi, solo ed esclusivamente per via telematica, per poter percepire la pensione. Sempre una volta l’anno, deve autocertificare di non essere ricoverato in istituto. Per chiedere le provvidenze, si deve innanzitutto ottenere il verbale di disabilità presso la commissione preposta, il quale deve poi essere consegnato alla stessa Inps”.

“Una delle incombenze più mortificanti, però – assicura ancora Ilaria – è il rendiconto da presentare al giudice tutelare. Quando la persona disabile è maggiorenne e il caregiver si occupa anche del suo patrimonio – spiega – il genitore è obbligato a giustificare come spende i soldi delle provvidenze che il figlio riceve. Si parla di massimo 750 euro al mese: mi domando chi riuscirebbe a vivere fuori dalla famiglia con questa cifra? È chiaro che il genitore ci mette del suo, eppure deve rendicontare tutto, presentando scontrini, ricevute, fatture, bollette… Tutto questo – prosegue – non è solo impegnativo, ma anche mortificante.”

“Per ottenere l’assistenza domiciliare, vi sono altre trafile da fare, generalmente presso uno degli uffici del comune di residenza. Questo significa, ancora una volta, viaggi continui, file, 5-6 anni di attesa. Una volta presentata la domanda, si resta in attesa della risposta. Ti sarà assegnata quasi certamente l’assistenza diretta, che qui in Italia indica quella fornita dall’ente locale. Curioso, perché in tutta Europa quella si chiama indiretta, mentre l’assistenza diretta è quella in cui sono le famiglie ad assumere gli assistenti. Ma questo – conclude – è un altro problema.”

A cura di Mirella Madeo