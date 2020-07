La richiesta di libertà per Patrick Zaki arriva dalla torre di Bologna col maxi cartellone di Gianluca Costantini

Bologna chiede nuovamente libertà per Patrick Zaki: sulla torre Garisenda, un cartellone con l’immagine ideata dall’artista ravennate Gianluca Costantini è visibile da questa mattina, 28 luglio, su un ponteggio allestito nell’ambito del cantiere per i lavori di consolidamento della torre.

Ieri infatti il tribunale egiziano ha stabilito una proroga di 45 giorni della detenzione cautelare per lo studente iscritto al Master Gemma dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, arrestato a Il Cairo lo scorso 7 febbraio e ancora in stato di detenzione preventiva.

Il cartellone è stato realizzato dall’agenzia di pubblicità TMC che il Comune di Bologna ringrazia per la grande collaborazione fornita nell’amplificare questa richiesta di libertà.

“Non ci stancheremo di continuare a chiedere libertà per Patrick, crediamo fermamente nella libertà di ricerca e di espressione e nella difesa dei diritti umani – dichiarano il Sindaco Virginio Merola e il Rettore Francesco Ubertini -. Va posta fine alla sua detenzione per restituirlo agli studi in una città che lo attende”.