Bagnacavallo. XXI edizione del Concorso di scrittura “Il racconto in 10 righe”

C’è tempo fino alle 24 di sabato 31 luglio per partecipare alla ventunesima edizione del concorso di scrittura Il racconto in 10 righe, indetto dalla Biblioteca comunale Taroni di Bagnacavallo.

Il concorso ha come tema il viaggio interiore: Dìdentro è il titolo a cui gli scrittori sono invitati a ispirarsi. Riservato ai residenti in Emilia-Romagna, ha due sezioni dedicate agli Over 14 e agli Under 14 (questi ultimi possono partecipare anche come gruppi o classi scolastiche).

Come da regolamento i racconti possono essere inviati alla mail taroni@sbn.provincia.ra.it oppure consegnati direttamente in biblioteca durante gli orari di apertura.

La premiazione è prevista per la serata di lunedì 31 agosto nel chiostro delle Cappuccine di Bagnacavallo.

Il regolamento e il modulo di partecipazione sono scaricabili dal sito del Comune www.comune.bagnacavallo.ra.it

Per informazioni: 0545 280912