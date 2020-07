Marina di Ravenna. Margotti (PD) promuove servizio noleggio biciclette nel parcheggio scambiatore

A partire da oggi, giovedì 30 luglio 2020, nei giorni feriali su prenotazione e ogni sabato e domenica, è possibile noleggiare a pagamento la bicicletta all’interno del parcheggio scambiatore di via Trieste, un servizio reso possibile grazie alla Proloco di Marina di Ravenna, alla Cooperativa spiagge Ravenna in collaborazione con l’assessorato al Turismo del Comune.

“Bene il servizio di noleggio biciclette all’interno del parcheggio scambiatore di Marina di Ravenna, necessario un impegno e un progetto che riconfiguri i servizi di mobilità verso i nostri lidi. Avevamo chiesto al Comune di Ravenna -afferma Lorenzo Margotti (PD) –di impegnarsi affinché venissero istituiti, all’interno dei parcheggi scambiatori, nuovi servizi di mobilità sostenibile per raggiungere le località balneari. La riattivazione del servizio di noleggio biciclette è un primo passo, da noi auspicato, verso una nuova modalità rispetto a come raggiungere dal parcheggio scambiatore Marina di Ravenna e Punta Marina in modo sicuro e sostenibile.È necessario –aggiunge Margotti -un impegno e un progetto di lungo respiro che riconfiguri i servizi di mobilità verso i lidi, in grado di incentivare una mobilità sostenibile sul nostro litorale e pronti a entrare a regime a partire dal prossimo anno, con la riqualificazione degli stradelli”.