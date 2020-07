Ravenna. Arlecchino in scena ai Giardini Speyer con il burattinaio veneto Paolo Papparotto

Proseguono con crescente successo ed affluenza gli appuntamenti della rassegna Burattini alla Riscossa, realizzati nella nuova location dei Giardini Speyer grazie alla collaborazione con CittAttiva.

Il prossimo evento è in programma per giovedì 30 luglio, e vedrà il ritorno a Ravenna di un artista molto apprezzato nella passata edizione della rassegna. Si tratta del buratitnaio trevigiano Paolo Papparotto, che a partire dalle ore 21:15 presenterà al pubblico un nuovo spettacolo, suo cavallo di battaglia, Arlecchino e la Casa Stregata.

Al centro della vicenda vi è Pantalone, che in vena di affari, ha comprato una casetta per pochi soldi. Scoprirà però che è abitata dai fantasmi: solo se qualcuno riuscirà a passarvi una notte senza scappare dalla fifa, l’incantesimo si romperà e la casa tornerà normale.

Ecco quindi che Arlecchino e Brighella, dietro promessa di ricevere in pagamento un pollastro, verranno spediti all’avventura. Scopriremo che ci sono molti modi per affrontare la paura, più o meno scientifici, più o meno efficaci, ma di sicuro l’unione fa la forza, e l’aiuto del pubblico sarà fondamentale per aiutare i burattini ad affrontare ogni tipo di presenza infernale!

La rassegna proseguirà venerdì 24 luglio al Bagno Coya Beach di Casalborsetti, dove a partire dalle 21:15 in anteprima assoluta per la provincia di Ravenna, Luca Rosetti della compagnia Teatro Lunatico presenterà lo spettacolo di nuova produzione Il Circo Magico.

L’ingresso è gratuito, e gli spettacoli sono adatti a tutti a partire dai 3 anni. Il programma della prima parte della rassegna è on line sul sito www.burattini.info, dove è possibile iscriversi alla newsletter per ricevere in anteprima informazioni sui prossimi eventi. Sono in corso di definizione altri appuntamenti da agosto ad ottobre. Infoline: +39 349 0807587 e mail@burattini.info. Aggiornamenti in tempo reale anche sulla pagina facebook ‘I Burattini di Massimiliano Venturi’.