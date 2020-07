Cena “InPorta” sotto le stelle nel cuore di Russi

In occasione della “Notte Rosa”, promossa dalla Regione Emilia-Romagna, lunedi 3 agosto 2020 alle ore 20, Corso Farini diventerà un grande ristorante a cielo aperto una cena sotto le stelle nel cuore di Russi.

Il menù gourmet della serata, proposto da Daniele Baruzzi chef di Insolito Ristorante in collaborazione con il Comune di Russi e le attività del territorio, prevede:

aperitivo in piedi

Gin tonic e fritto

al tavolo

Pappa al pomodoro, uovo croccante e pesto di rucola

Riso acquarello, barbabietola rossa, squacquerone affumicato e crumble al prosciutto

Quaglia fichi porcini Dolce come il pepe

i vini della Tenuta Uccellina

Rambela IGP 2019 da uva Famoso

Bursòn Rosè Brut 2019 da uva Longanesi

Al fine di garantire il rispetto delle distanze di sicurezza, previste dalle vigenti norme finalizzate al contrasto alla diffusione del virus influenzale Covid-19, la prenotazione è obbligatoria.

Menù degustazione compresi i vini in abbinamento e il caffé del Bar Porta Nova € 50,00 a persona. Per prenotazioni: 0544 582954 c/o Insolito Ristorante, Russi, entro le ore 12 di domenica 2 agosto 2020.