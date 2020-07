Superenalotto: 5 centrato a Lugo con una vincita da di oltre 13mila euro

Giovedì fortunato in provincia di Ravenna con il SuperEnalotto. A Lugo, nel concorso del 30 luglio, è stato centrato un “5” da 13.647,29 euro, una delle vincite più alte di giornata. La schedina vincente è stata convalidata nella rivendita Romagnoli in Largo della Repubblica 6.

La caccia al Jackpot invece continua e nell’appuntamento di domani verranno messi in palio 20,7 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente è stata centrata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Emilia Romagna, riferisce Agipronews, il premio di prima categoria più recente risale a settembre 2019, con i 66,3 milioni finiti a Montechiarugolo, in provincia di Parma.