Casalborsetti. La coop Capannisti Tempo Libero dona 1000 euro a Linea Rosa

Nella serata si sabato 1° agosto, presso il villaggio della Coop. Capannisti Tempo Libero a Casalborsetti si è svolta una cena sociale per raccolta fondi a cui hanno partecipato ben 125 soci e amici. Garantito il distanziamento sociale fra i tavoli per nuclei familiari, la coop. ringrazia i soci volontari che hanno garantito il servizio per la serata (preparato la salsiccia, cotta e distribuita ai presenti).

Il ricavato, tolte le spese vive, è ammontato a 1.000,00 euro che sono destinati a Linea Rosa e all’Istituto Oncologico Romagnolo. In occasione della iniziativa è stata inaugurata una targa “I fiori di Ravenna città amica delle donne” affissa nella “casa comune” del villaggio ed una panchina rossa.

Il Presidente

Giovanni Fucci