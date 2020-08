Cervia. Pink Week 2020 con eventi “diffusi” e slow per scoprire la Romagna

E’ ufficialmente iniziata la Pink Week, versione 2020 de La Notte Rosa, il Capodanno dell’Estate Italiana, la lunga settimana all’insegna di ritmi, atmosfere e suggestioni che coloreranno di rosa tutta la Romagna, dall’entroterra al mare. Tanti i momenti in programma, ricchi di intrattenimento e suggestive atmosfere sulle spiagge e nelle città, dove per primi i monumenti turistici si sono illuminati di rosa, accompagnando turisti e residenti dentro il pink mood.

Degli oltre 300 appuntamenti in calendario molti riguardano le prime giornate, quelle infrasettimanali, momenti ideati con l’obiettivo di permettere una riscoperta del territorio in orari o con modalità inusuali. Al lido di Dante, per esempio, è possibile camminare all’alba celebrando l’amore di Paolo e Francesca, sempre al sorgere del sole Cervia regala visite guidate in barca sulle Saline, mentre Ferrara si lascia scoprire in versione by night, grazie a suggestive visite guidate serali, alla scoperta delle più singolari caratteristiche della città estense. Tra arte, letteratura, sapori e magia, ogni sera un itinerario tematico diverso, Ravenna mostra i suoi mosaici e anche Rimini si lascia scoprire con percorsi tematici che, da Cesare a Fellini, attraversano la storia della città.

Mentre a Forlimpopoli la Festa Artusiana del bicentenario profuma la Pink Week con gli aromi della buona cucina, anche i monumenti si colorano di rosa: da Castel Sismondo al Castello Estense, da Rimini a Ferrara, passando per Bertinoro e i borghi dell’entroterra.

Intrattenimenti ed appuntamenti che raccontano la Romagna e le sue tradizioni che si abbinano alle dirette radio dalle piazze della costa dove vanno in scena i volti e le voci dell’estate: RDS 100% Grandi Successi da Rimini e Radio Deejay da Riccione. Gli appuntamenti pre weekend della Pink Week sono anche occasione per serate di teatro e musica nelle arene all’aperto e nelle piazze: il Misano Piano Festival con Roberto Cappello e Davide Cavalli, Cattolica con Remo Anzovino in concerto acustico al tramonto, il jazz a Ravenna e la tradizione del Plautus Festival a Sarsina.

Cervia colora di rosa la settimana giovedì 5 agosto con La Milanesiana, la manifestazione culturale che vede Paolo Fresu e Piero Chiambretti ospiti di Elisabetta Sgarbi, mentre il Grand Hotel di Rimini racconta ogni sera i sogni di volti noti dello spettacolo intervistati da Giovanni Terzi per la Terrazza della Dolce Vita. Numerosi i luoghi che si tingono di rosa, così come amplia è l’offerta di eventi con un calendario in continuo aggiornamento e repliche per permettere a tutti di godere dei numerosi appuntamenti (www.lanotterosa.it).

Quest’anno più che mai la Pink Week sarà occasione per conoscere una Romagna insolita, per vedere con occhi diversi i luoghi del cuore, quelli dell’infanzia e dell’adolescenza, per vivere esperienze nuove ed indimenticabili, celebrate come sempre dalle note di Romagna Mia perché “Lontan da te, non si può star”.