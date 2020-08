Faenza. Sapore di Martedì d’estate annullato causa maltempo

L’appuntamento di Sapore di Martedì d’estate, originariamente previsto per questa sera nel centro di Faenza, causa condizioni meteo avverse è annullato. Per la rassegna sarebbe stato il suo ultimo appuntamento nel centro di Faenza. L’evento del Consorzio Faenza C’entro propone come sempre nuove opportunità per vivere il centro storico manfredo in piena sicurezza con possibilità di passeggiare in centro, tra negozi aperti anche di sera, enogastronomia e ristorazione all’aperto nei dehors dei locali ampliati per l’occasione. Sfortunatamente, causa le condizioni meteo previste per stasera, non si terrà l’evento.