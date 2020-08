Lugo. Il cordoglio dell’amministrazione comunale per la morte di suor Celestina Turci

L’Amministrazione comunale di Lugo esprime cordoglio per la scomparsa di suor Celestina Turci, che aveva ricoperto il ruolo di presidente del Centro di Formazione Professionale Sacro Cuore. L’Amministrazione comunale è vicina al dolore del Sacro Cuore e di chi piange la sua scomparsa in queste ore e ricorda l’importante impegno profuso in questi anni da suor Celestina Turci nel Centro di Formazione Professionale, una passione che l’ha resa una parte importante della comunità lughese.

Nata a Mercato Saraceno (Fc) il 3 ottobre 1940, Suor Celestina era entrata nell’Istituto delle Ancelle del S. Cuore di Gesù Agonizzante di Lugo il 17 ottobre 1959. Aveva conseguito la laurea in Lettere e Pedagogia alla Lumsa-Roma che le aveva permesso di insegnare nella scuola media e nell’Istituto Magistrale. In tanti anni ha promosso e sostenuto la cura alle mamme e ai bambini accolti presso la Casa di accoglienza Sacro Cuore e come presidente e legale rappresentante le attività del Centro di Formazione Professionale Sacro Cuore di Lugo.