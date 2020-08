Masterchef Cervia. La Sfida tra 4 chef, 4 hotel, 4 cucine. Mercoledì 5 agosto al ristorante Il Ritrovo

Cos’è una Mistery Box? Gli amanti di cucina hanno oramai imparato a conoscerla. Ma è una invenzione televisiva o ha radici anche nella realtà? Mercoledì 5 agosto, al ristorante Il Ritrovo, 4 cuochi in rappresentanza di 4 cucine e 4 hotel si sfideranno proprio con una Mistery Box e degli ingredienti segreti da trasformare in un piatto.

Gli chef in gara saranno: Domenico Lacedonia con l’aiuto di Michel Serra per l’hotel Londra di Milano Marittima, Elena Pavanello ed Ilaria Deluca per l’hotel Mirage, Graziano Patanè e Alessandro Lo Presti dell’hotel Roma, Andrea Giuliani e Massimiliano Torrisi per l’hotel Anastasi bad & brunch.

A giudicare 2 grandi chef : Fabio Tacchella, chef di fama mondiale vero e proprio guru delle competizioni gastronomiche e consulente RAI per i programmi di cucina e Debora Fantini, cervese doc pluripremiata e formatrice della Nazionale Italiana Cuochi, chef del ristorante Il Ritrovo.

Il teatro della gara sarà proprio la terrazza del ristorante Il Ritrovo di Cervia, affacciata direttamente sulla passeggiata del Borgomarina.

Giunto alla sua seconda edizione MasterChef Cervia vedrà sfidarsi 4 chef, ed i loro commis. In palio il titolo di miglior cucina di hotel a Cervia.

I cuochi, membri della Federazione Italiana Cuochi, che partecipano abitualmente a gare nazionali ed internazionali dovranno cucinare in diretta utilizzando i prodotti segreti che troveranno all’interno della mistery box.

Anche gli spettatori saranno però direttamente coinvolti. Un piatto infatti sarà assaggiato anche da qualcuno del pubblico che potrà così esprimere in diretta la sua opinione. Per la prima volta, quindi, il pubblico potrà assistere in diretta ad una vera sfida di cucina.

“Quello delle gare culinarie è un vero e proprio mondo – dice Dario Fantini del ristorante Il Ritrovo – . Riservato per lo più agli addetti ai lavori e ripreso poi dai format televisivi è diventato uno spettacolo che il pubblico ha cominciato ad apprezzare. MasterChef Cervia è un modo per far entrare i tanti appassionati di cucina televisiva a contatto diretto con il mondo reale delle competizioni. Attraverso questo spettacolo – prosegue Fantini – si valorizza anche la qualità delle cucine delle strutture alberghiere di Cervia, in alcuni casi delle vere e proprie eccellenze, dirette da professionisti di altissimo livello.

Con chef Tacchella e gli ospiti presenti si parlerà di cucina ma anche di ristorazione: tendenze e prospettive.”

La gara inizierà alle 21,30 e sarà aperta al pubblico.

Per chi vuole è possibile prenotare un tavolo al ristorante Il Ritrovo, che farà un servizio alla carta, ed avere così un posto in prima fila sull’evento tel. 0544.1826513