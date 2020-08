Passeggiata Patrimoniale a Cervia: il 5 agosto si conosce la pesca in mare e quella della salina

Come ogni mercoledì sera, a Cervia c’è l’appuntamento con le Passeggiate Patrimoniali. Il tema di mercoledì 5 agosto sarà particolarmente intrigante: la pesca in mare e quella della salina. I pescatori accompagneranno lungo la banchina del porto, in un viaggio a ritroso, quando a Cervia si pescava a strascico e con misteriosi strumenti: e smanacul!

Intanto i salinari, in acqua salmastra, praticavano un altro genere di pesca. Queste ed altre curiosità nei racconti delle Passeggiate Ptrimoniali. I facilitatori dell’Associazione FESTA, l’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia danno dunque appuntamento come sempre sotto la Torre San Michele dalle ore 20,45.

Le Passeggiate Patrimoniali sono gratuite e per informazioni su questa e sulle prossime passeggiate in programma ci si può rivolgere allo IAT Cervia (Torre San Michele, via Evangelisti 4, tel. +39 0544 974400) oppure via e-mail all’Ecomuseo del sale e del mare (ecomuseocervia@comunecervia.it).

Il programma completo delle passeggiate è visibile anche sul sito www.ecomuseocervia.it