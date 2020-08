Ad un anno dalla morte, FIAB Ravenna organizza un’escursione in ricordo di Ivo Montanari

L’uscita del sabato di FIAB Ravenna questa settimana è dedicata all’amico Ivo Montanari, ad un anno dalla sua scomparsa.

“Ivo, socio della sezione ravennate della FIAB, è venuto a mancare lungo la Ciclabile del Mare, nel punto in cui adesso è presente un piccolo cippo dove ci soffermeremo per deporre un mazzo di fiori – spiegano dalla Fiab -. Ricordiamo la sua positività, il suo entusiasmo, il suo amore per il mare pedalando lungo le pinete costiere”.

Percorreremo prima la Ciclabile del Mare, per proseguire poi verso Lido Adriano e Lido di Classe, attraverseremo la Pineta 1° Maggio e rientreremo a Ravenna passando per Classe. Il tour è di circa 50 Km su terreno pianeggiante, asfalto e sterrato.

La partenza è alle ore 8 da Piazza San Francesco e il rientro è previsto per le 12 a Ravenna. È garantito il rispetto delle disposizioni anti-Covid.

Per maggiori dettagli www.fiabravenna.com