Ravenna. Il Circolo Abajur chiude: “Speriamo di lasciare a tutti un bel ricordo”

Il Circolo Abajur chiude: lo scrivono gli stessi gestori sulla propria pagina Facebook poche ore fa. “Il nostro obbiettivo era attraverso le nostre passioni regalare una serata alternativa al centro di Ravenna che fosse un film, un concerto, comicità , musica. Speriamo nel nostro piccolo di averlo fatto e di lasciare un gioioso ricordo ad ognuno di voi!”

“Un grazie di cuore a tutti i ragazzi/e che hanno contribuito a mantenere viva questa realtà, aiutandoci giorno dopo giorno: Matteo Zo Zornetta Irene Thomas Fusari Giulia Vannucci Lailla Lahoussine Giulia Maria Calderoni Maria Giulia Rinaldi , ai ragazzi/e che hanno contribuito artisticamente a mantenere vive le nostre serate Francesco Della Torre Enrico Baroncini Loris Sirol Pondini Daniele Chiari Chiara Viola Donati Luca Facchini STe Luz. A David Alessandrini per esserci sempre stato! A Davide Bart Salvemini per tutto il lavoro grafico e non solo! Un ultimo ringraziamento a tutti gli artisti italiani ed internazionali che si sono esibiti sul nostro palco e ai soci senza i quali nulla di ciò sarebbe esistito!” concludono.