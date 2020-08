Russi. Progetto Città in CAA, uffici pubblici ed esercenti dotati di cartellonistica

Il sindaco di Russi, Valentina Palli, ha rilasciato un post su Facebook per informare la cittadinanza che, nell’ambito del progetto Città in CAA (realizzato grazie ad un bando della Regione Emilia Romagna), gli uffici pubblici e gli esercenti (che hanno deciso di partecipare al progetto) sono stati dotati di cartellonistica ed indicazioni in comunicazione aumentativa accessibile, rivolta a chi sperimenta barriere comunicative o linguistiche.

Palli commenta esultante: “Siamo fieri di questo progetto, che vede Russi diventare una Città sempre più aperta ed inclusiva. Shaping fair cities #InOurHands #nellenostremani #shapingfaircities”