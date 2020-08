Lidi Nord ravennati, fuochi d’artificio 11 agosto: “Un segnale forte che la riviera è viva”

“La serata dei fuochi di artificio prevista sui Lidi Nord il prossimo 11 agosto è decisamente significativa, in particolare quest’anno – sottolinea Luca Ruffini, vice presidente della Pro Loco di Marina Romea -. E’ importante perché, anche in una stagione pesantemente condizionata dal Covid, la località ha deciso ugualmente di proporre lo spettacolo pirotecnico, uno dei momenti clou dell’estate. Tutto ciò anche grazie al contributo determinante di tutti gli stabilimenti balneari. La serata conferma il desiderio di tutti gli esercenti, e di tutte e tre le località dei Lidi Nord, di dare un segnale forte per dire che la riviera è viva e attiva, che abbiamo fiducia nel futuro (ma anche nel finale di questa stagione) e soprattutto che la spiaggia si conferma come lo spazio più ampio esistente dove poter accogliere numerose persone, in un momento gioioso, e mantenendo le distanze di sicurezza”.