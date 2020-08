Yoga per bambini al Lavatoio di Massa Lombarda

Da venerdì 14 agosto e per tutti i venerdì mattina fino all’11 settembre il Lavatoio di Massa Lombarda (via Imola) ospiterà le lezioni di GiocaYoga per bambini, attività per aiutare i più piccoli a conoscere il proprio corpo, i sensi e lo spazio, al ritmo di favole e racconti.

Le lezioni sono tenute da Daniela Emiliani, insegnante per adulti di Yoga Alliance International e per bambini con il metodo GiocaYoga. Dalle ore 10 i corsi sono aperti per i bambini da 3 a 6 anni (durata 35 minuti), mentre dalle 11 sono previste le lezioni per i bimbi da 7 a 11 anni (durata 45 minuti).

Per informazioni e prenotazioni contattare Daniela Emiliani al numero 392 3473694. L’iniziativa è organizzata da Associazione culturale Primola Cotignola.