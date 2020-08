A Marina Romea fino al 13 settembre la mostra “Mettiamo Fuoriarte il Covid19”

Nell’ambito delle proposte “Mettiamo “FUORIARTE” il Covid-19 dal 8 agosto al 13 settembre 2020 è aperta al pubblico l’esposizione artistica Tessere Musive presso la Scuola Internazionale Studi d’Arte dell’Affresco e del Mosaico S.I.S.A.M. di Marina Romea, in via delle Acacie 11/13.

La mostra comprende opere in mosaico di Edith Baldi, Franca Borrini, Samuela Cottignoli, Deborah Gaetta e Valentino Montanari. Sono presenti copie dalle basiliche e monumenti ravennati e dal panorama musivo romano di area mediterranea, ma anche opere moderne espressione dell’estro e della creatività dei maestri mosaicisti.

Il gruppo collabora da svariati anni nelle attività della scuola S.I.S.A.M.: nell’organizzazione e sviluppo di seminari di mosaico e pittura ad affresco ed in progetti europei sulla didattica del patrimonio, collaborando con numerose istituzioni scolastiche del territorio ravennate, nazionali ed internazionali.

La mostra ha ottenuto il patrocinio del Comune di Ravenna, ed è realizzata in collaborazione con la ProLoco di Marina Romea.

La mostra è aperta al pubblico nel rispetto del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti pubblici.

ORARI: dal lunedì al venerdì 8.30-13.30 oppure su appuntamento – A.-S.I.S.A.M. cell.331 85 72 611