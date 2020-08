ACLI sostiene il progetto del Mei “Faenza Capitale della Musica”

Per ACLI Faenza “Tra i settori maggiormente colpiti dalla pandemia vi è sicuramente quello della musica. Non ci riferiamo ovviamente alle grandi star della musica, ma alle migliaia di artisti (spesso giovani), tecnici e operatori, che lavorano in questo settore e che sono stati duramente colpiti dalla crisi. Tramite le antenne dei nostri servizi di patronato abbiamo registrato una forte richiesta di aiuto proveniente dalle persone che lavorano in questo settore, richiesta non sempre soddisfatta dai contributi previsti dagli interventi del Governo. In questa ottica crediamo che la proposta del patron del MEI Giordano Sangiorgi di lanciare il progetto “Faenza Capitale della Musica”, considerate anche le ricadute per l’indotto che può generare, abbia colto nel segno e noi come ACLI per quanto possibile la promuoveremo e la sosterremo”.