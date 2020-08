Russi. Arrigo Sacchi racconta la Coppa degli Immortali ad “E…state con noi”

Ogni mercoledì in piazza Dante alle 21.15 presentazione libri, musica live e serate gourmet (con cibo e bevande a partire dalle 19). Il 12 agosto il ‘Profeta di Fusignano” Arrigo Sacchi presenterà il libro “La coppa degli Immortali” scritto con Luigi Garlando, uscito per Baldini & Castoldi nel 2019. A moderare l’incontro il giornalista russiano Alessandro Bucci.

Il volume oggetto della serata narra della Coppa Campioni vinta dal Milan FC nell’ormai lontanissimo 1988-1989. Una squadra entrata nella leggenda del calcio e dello sport per il suo calcio innovativo e visionario, tanto da aggiudicarsi il riconoscimento dell’Uefa quale “team più forte di tutti i tempi”.

Gli organizzatori ricordano che durante le serate, a partire dalle ore 19, sarà possibile cenare, usufruire del servizio bar, cantina e gelateria e acquistare libri grazie alla collaborazione fra il Bar Gelateria Centrale, la gastronomia Delithia e la libreria LibriMi.

Il Calendario restante

12 agosto

Arrigo Sacchi

Presentazione del libro “La coppa degli immortali”;

26 agosto

Medioevo thriller di Marcello Simoni

Presentazione del libri “La selva degli impiccati”; Il segreto del mercante di libri”;

2 settembre

Rum, cocktails, tapas e sigari

Davide Staffa racconta il rum in collaborazione con Cigar Club KK&PP. Degustazione di cocktails

con rum e tapas

9 settembre

Serata rievocativa

Di “E delett in dialett”;. Il Reduci si riempì…