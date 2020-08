Classe, Cuore e Territorio consegna un altro carico di alimenti per i ‘nuovi poveri’ della crisi da Covid-19

Cuore e Territorio prosegue senza sosta il suo cammino di assistenza agli indigenti in questo periodo di Covid-19. Stamani il referente per le donazioni alimentari, Marcello Iervolino, appartenente al corpo della Guardia di Finanza e attivo come volontario specialmente in questo periodo di emergenza, insieme alla “senatrice” Anna Redavid, si sono recati presso la Basilica di Classe per consegnare una seconda partita di alimenti: quaranta kg pasta, due cartoni di biscotti e due confezioni di bottiglie di sugo. Li ha ricevuti il parroco Don Mauro Marzocchi che a nome di quella comunità ha esternato il proprio ringraziamento.