Ferragosto e turismo a Cervia. Il Sindaco: “Rispettare le regole, per far ripartire l’economia dobbiamo sconfiggere il virus”

Alla luce della nuova Ordinanza Regionale, giunge la dichiarazione del Sindaco di Cervia Massimo Medri: “Siamo riusciti a salvare la stagione balneare nonostante tutte le difficoltà, grazie ad un grande lavoro di squadra con la Regione, le Associazioni e gli imprenditori. Cervia è una grande città turistica non solo per il suo mare e i sui servizi ma per le bellezze naturalistiche, e per i tanti eventi di qualità che ogni anno ospita. Per questo l’economia turistica non terminerà con il mese , ma continuerà almeno fino al grande appuntamento con il Giro d’Italia, passando per l’IRONMEN di fine settembre”.

“Per questa ragione – conclude il Sindaco – chiedo a tutti i cittadini, agli imprenditori e ai turisti di rispettare scrupolosamente le norme Regionali e Ministeriali di contenimento dell’epidemia da Coronavirus. L’unico modo per far ripartire al 100% l’economia è quello di sconfiggere il virus. E quindi indossate la mascherina, lavatevi frequentemente le mani e tenete le distanze di sicurezza. È di poche ore fa la notizia della nuova Ordinanza della Regione ER che inasprisce le regole all’interno delle Discoteche. I giovani non sono immuni e per salvaguardare il grande lavoro fatto in questi mesi è necessario ora più che mai prevenire potenziali situazioni di pericolo. Garantiremo in raccordo con la Prefettura il nostro supporto per i controlli, affinché tutti rispettino le regole per il bene collettivo. Buon Ferragosto a tutti!”