Alla piscina comunale di Russi torna #Aftersunset, l’aperitivo dell’estate

Quest’anno l’aperitivo “#Aftersunset”, organizzato da Delithia, Tenuta Uccellina e Nuova CO.G.I. Sport, con il patrocinio del Comune di Russi, si terrà mercoledì 19 agosto 2020, a partire dalle ore 19, presso l’area di pertinenza della piscina Comunale, con accesso da via dello Sport.

Per l’occasione con l’ingresso gratuito, concesso dalla società Nuova CO.G.I. Sport che gestisce l’impianto natatorio, si offre la possibilità di degustare a pagamento le fantastiche stuzzicherie della Delithia, accompagnate dai preziosi calici di vino della Tenuta Uccellina. Un’opportunità per stare insieme organizzata da due realtà commerciali del territorio che per l’occasione uniscono le forze per “l’aperitivo dell’estate” a bordo piscina.