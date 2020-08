FIAB Ravenna. Da piazza San Francesco a San Bartolo pedalata con visita allo Skydive Pull Out

Dopo la pausa di Ferragosto, FIAB Ravenna torna a pedalare al sabato mattina, con un giro breve di circa 30 km su asfalto e sterrato, che offre come sempre una meta interessante. Il tutto partirà alle 8 da Piazza San Francesco e, percorrendo l’argine destro del fiume Ronco, l’arrivo è previsto a San Bartolo. Dopo i primi 10 km circa dalla partenza, i partecipanti arriveranno all’Aeroporto G.

Novelli “La Spreta” di Ravenna, dove saranno ospiti dello Skydive Pull Out, una delle prime Scuole di Paracadutismo sportivo in Italia.

E’ presso la Skydive Pull Out che si svolge l’attività di lancio col paracadute con numerosissimi partecipanti provenienti da tutto il mondo. Nella Drop Zone assisteremo alle operazioni di imbarco e

lancio dei paracadutisti. Al termine della visita, riprenderemo la pedalata e ci dirigeremo verso Fosso Ghiaia, Borgo Faina e Classe per rientrare a Ravenna intorno alle 12. Per partecipare è importante avere con sé la dichiarazione di responsabilità specifica prevista dalle disposizioni anti-Covid, scaricabile dal nostro sito. Sarà effettuata la rilevazione della temperatura alla partenza.