La Fabbrica Vecchia di Marina di Ravenna passa ad Autorità Portuale, che potrà avviarne il progetto di recupero

L’Assemblea di Bilancio dei Soci del Comitato Fabbrica Vecchia esprime piena soddisfazione per gli sviluppi volti al recupero del complesso settecentesco, situato a Marina di Ravenna: in particolare per il trasferimento della proprietà degli edifici storici dal Comune all’Autorità Portuale, la quale ora possiede, oltre alla proprietà, anche il progetto di recupero, già approvato dalla Soprintendenza, e le risorse necessarie. E’ in corso di verifica il progetto di destinazione del complesso a sede portuale e polo nazionale di addestramento dei Vigili del Fuoco.

Al termine dell’assemblea, il Presidente del Comitato ha consegnato all’Associazione The Historical Diving Society Italia, nella persona del Presidente Faustolo Rambelli, il Premio Fabbrica Vecchia 2020 per la promozione della cultura marinara con la motivazione: “per le importanti iniziative e attività tese al recupero, alla conservazione e alla divulgazione della storia della immersione, promuovendo e valorizzando al contempo la località di Marina di Ravenna”.