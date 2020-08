Trenitalia Tper e Regione Emilia-Romagna. Aggiunti 31 treni regionali straordinari per weekend al mare

Saranno complessivamente 62 – 31 per ogni fine settimana – i treni regionali straordinari che Trenitalia Tper e Regione Emilia Romagna metteranno in campo negli ultimi due week end di agosto, per favorire le partenze e i rientri dalla Riviera Romagnola.

Oltre 30 mila posti a sedere in più nelle fasce orarie e sulle tratte a maggiore richiesta, per continuare a garantire viaggi confortevoli e sicuri in un post-Ferragosto che si annuncia ancora fortemente caratterizzato da spostamenti da e verso le vicine località costiere.

La maggior parte delle corse straordinarie sarà effettuata con i nuovi treni Rock a doppio piano, in grado di offrire fino a 600 posti a sedere.

Dodici treni straordinari da Lombardia ed Emilia verso la Romagna

Sette nel week end i treni straordinari per Rimini, Rimini Miramare, Riccione, Misano e Cattolica, con origine nelle stazioni di Milano, Piacenza, Parma e Bologna per favorire la distribuzione dei passeggeri in salita da tutte le stazioni della via Emilia. Gli orari di partenza – concentrati fra le 7.30 e le 9.00 – sono stati pianificati in modo da potenziare le corse più richieste già in orario.

Due corse in più anche fra Bologna per Cesenatico – il sabato alle 9.26 e alle 11.14 – con fermate a Ravenna, Classe/Savio e Cervia Milano Marittima. Anche in questo caso i due treni straordinari vanno a “raddoppiare” collegamenti già in orario particolarmente utilizzati dai vacanzieri.

Tre infine i rinforzi sulle tratte Milano-Piacenza e Piacenza – Bologna.

Diciannove treni straordinari dalla Romagna verso Emilia e Lombardia

Da Pesaro, Cattolica e Rimini verso Bologna, Parma, Piacenza e Milano. Sono 19 i treni straordinari programmati in ciascuno dei due ultimi fine settimana di agosto per accompagnare i rientri dalle vacanze. Anche in questo caso gli orari di partenza – dalla tarda mattinata alla sera – sono stati pianificati in modo da aumentare l’offerta di posti a sedere negli orari e sulle tratte a maggiore richiesta. La diversa destinazione finale delle corse – Bologna, Parma, Piacenza e Milano è funzionale a garantire una migliore distribuzione dei passeggeri a bordo.

Assistenza Clienti Regionale

Potenziata anche l’assistenza clienti nelle stazioni di Bologna, Piacenza, Riccione, Rimini e Cervia dove, nei prossimi due fine settimana, saranno impegnate complessivamente 68 persone.

Autobus sostitutivi e ulteriori treni straordinari

Nei prossimi due fine settimana Trenitalia Tper ha inoltre predisposto 14 autobus sostitutivi e ulteriori 4 convogli, dislocati nelle stazioni di Piacenza, Bologna, Rimini, Ravenna e Cervia, pronti per essere utilizzati negli orari e sulle tratte in cui se ne dovesse verificare la necessità.

Viaggiare in sicurezza

La salute delle persone sui treni è una priorità. Trenitalia Tper e la Regione Emilia Romagna lavorano a stretto contatto per garantire un elevato numero di collegamenti nel rispetto delle norme anti-covid, resta però fondamentale il senso civico delle persone e l’osservanza delle regole di viaggio e di distanziamento interpersonale. I treni regionali vengono sanificati ogni giorno e il personale è attrezzato per viaggiare nella sicurezza propria e dei passeggeri. A bordo è obbligatorio l’uso corretto della mascherina. Le porte di salita e discesa sono state differenziate e una segnaletica a terra indirizza i passeggeri verso l’uscita più vicina. Si raccomanda di non occupare i sedili con il proprio bagaglio ma di posizionare zaini e valige negli appositi spazi. Dispenser di gel igienizzante sono presenti in corrispondenza delle porte o vicino alle toilette.