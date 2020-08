Bagnacavallo: varie modifiche alla sosta in centro storico

Alcune modifiche alla regolamentazione della sosta dei veicoli sono in corso in questi giorni in centro storico a Bagnacavallo. In particolare gli stalli dell’altezza dei civici 62, 64, 66 e 68 di via Farini passeranno dalla sosta a disco orario alla sosta libera. Inoltre i due stalli sul lato sinistro di via Manzoni all’incrocio con via Farini saranno resi a sosta veloce con disco orario di 15 minuti, mentre quello di fronte è già stato adibito a carico/scarico merci mediante l’apposita segnaletica orizzontale. Altra segnaletica orizzontale è stata ridisegnata negli stalli riservati ai residenti nelle vie del centro Diaz ed Ercolani, oltre che in via Bora nella zona artigianale. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Andraghetti Claudio di Bagnacavallo.