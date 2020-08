In vacanza a Cervia, 14enni trovano portafoglio e lo consegnano alla Polizia Locale. Il Sindaco: “Alto senso civico”

E’ un bel gesto quello compiuto da due ragazzi in vacanza a Cervia che hanno trovato un portafoglio e l’hanno consegnato al comando della Polizia Locale.

Protagonisti della buona azione Alessandro Idalghi e Emanuele Bruno entrambi di 14 anni, che nei giorni scorsi a Milano Marittima in via Forlì hanno ritrovato a terra un portafoglio con documenti, carte di credito e duecentosessantacinque euro in contanti e non hanno esitato a consegnarlo immediatamente al comando della Polizia Locale di Cervia.

La Polizia Locale ha rintracciato il proprietario, anch’egli turista nella località, e il tutto è stato riconsegnato alla moglie ancora in vacanza in città.

All’incontro erano presenti anche i genitori dei ragazzi, la moglie del proprietario del portafoglio e il Vice comandante della Polizia Locale Roberto Giunchi.

“Sono particolarmente fiero – ha dichiarato il Sindaco Massimo Medri – che questo gesto nobile e di alto senso civico sia stato compiuto da due ragazzi. I giovani responsabili, sinceri, onesti sono la grandissima maggioranza della nostra società. Alessandro e Emanuele ne sono un esempio e con i fatti hanno smentito i luoghi comuni sulla presunta mancanza di valori nei ragazzi. Queste azioni spesso non fanno notizia, invece meritano di essere evidenziate e sostenute.”