Lugo. Riqualificazione di Piazza Savonarola, modifiche alla viabilità dal 31 agosto

Dalle 7 di lunedì 31 agosto saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità in piazza Savonarola, a Lugo, per consentire i lavori di riqualificazione della piazza. In particolare, ci saranno il divieto di sosta con rimozione coatta e il divieto di transito in piazza Savonarola e in via Codazzi, nel tratto compreso tra via Baracca e piazza Savonarola. Le modifiche saranno in vigore fino al 30 aprile 2021. Piazzale Cavina e via Manfredi, per il momento non interessate dai lavori, saranno transitabili e si potranno raggiungere da via Poveromini e vicolo Savonarola.

Il progetto di riqualificazione di piazza Savonarola prevede la realizzazione di un sagrato dal forte valore urbano, che prenderà il posto dell’attuale parcheggio, con lo scopo di valorizzare il luogo e restituirlo alla comunità come parte integrante del centro storico, grazie anche al nuovo spazio verde centrale previsto dal progetto. L’aspetto valorizzato nel progetto di piazza Savonarola riguarda la volontà di promuovere uno spazio urbano che rispetti la storia, le preesistenze di quel luogo e il contesto urbano-architettonico in cui si trova.

Gli alberi presenti nella piazza verranno valorizzati e attorno a ogni pianta sarà inserita un’area di protezione per garantire e salvaguardare la parte limitrofa al tronco dell’albero. Questa area di protezione sarà composta da ciottoli, recuperati dal ciottolato già esistente, disposti a forma ellittica intorno a ogni albero. La forma ellittica ricorda la proiezione a terra dell’ombra degli alberi. Tali forme generano, in alcuni casi, le sedute lungo il perimetro, creando spazi di passaggio, di sosta e di accoglimento. Il progetto prevede infatti anche la realizzazione di sedute, posizionate in modo da ottenere, per chi ne usufruirà, scenari e viste diversificate. L’approccio a garantire un comfort climatico ha spinto l’Amministrazione comunale a considerare l’acqua come elemento vitale che può, insieme al verde, caratterizzare questo luogo come spazio vivibile e generatore di vita. Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di irrigazione degli alberi e di nebulizzatori.

La pavimentazione, oltre al ciottolato, sarà composta da pietra di Luserna, utilizzata in formati e tagli diversi. La scelta si è orientata su tale materiale per diversi motivi, legati alla presenza di questa pietra in molte aree pubbliche di Lugo, in merito alle sue caratteristiche tecniche, meccaniche ed estetiche.