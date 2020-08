Patrizia Amici (Unitalsi Ravenna): il pellegrinaggio a Lourdes o Loreto è un’esperienza che cambia la vita

L’Unitalsi, Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali, nata nel 1903 da un’idea di Giovanni Battista Tomassi, è presente in tutto il territorio nazionale e si suddivide in “sezioni” e “sottosezioni”. Le sezioni corrispondono alle regioni d’Italia, le sottosezioni corrispondono invece alle varie diocesi ma, come per le sezioni, anche le diocesi più vaste hanno più sottosezioni.

Grazie ai propri volontari, Unitalsi non fa solo pellegrinaggi, ma cura attività di assistenza domiciliare, soggiorni estivi ed invernali ed attività di sensibilizzazione sulla condizione del malato ed effettua anche servizio civile, sia in Italia che a Lourdes. Oggi Unitalsi si è notevolmente espansa sino a raggiungere i trecentomila aderenti: uomini, donne, bambini, sani, ammalati, disabili, senza distinzione di età, cultura, posizione economica, sociale e professionale. L’attività dell’Unitalsi si realizza principalmente nell’organizzazione dei pellegrinaggi ai santuari, dove vengono accompagnati gli ammalati ed i disabili.

Questa non è però soltanto un’associazione prevalentemente a carattere religioso, ma ha come obiettivo la promozione sociale e l’organizzazione di volontariato, parte del Servizio nazionale della protezione civile. Sorelle, barellieri, famiglie, operatori sanitari, giovani, sacerdoti, persone con disabilità, benefattori, sono queste le anime ed il cuore pulsante a fondamento all’Associazione

Patrizia Amici, Presidente della sottosezione di Ravenna, ci parla di questa importante realtà volontaristica, presenza indispensabile del nostro territorio. “In questi giorni – dice entusiasta – ci stiamo preparando a celebrare la 19^ Giornata Nazionale Unitalsi, che si terrà nella nostra regione il 5 ed il 6 settembre, da sempre per noi un’importantissima opportunità per farci conoscere sul territorio locale, ma anche un’importante occasione di autofinanziamento”.

“La finalità principale dell’Unitalsi sin dalle sue origini – prosegue – è quella di accompagnare quante più persone possibili in Pellegrinaggio a Lourdes ed a Loreto, avendo un’attenzione assolutamente particolare verso gli anziani, persone con disabilità, per i soggetti più fragili e bisognosi, ma anche riguardo ai giovani. Durante questi pellegrinaggi si instaura un rapporto con le persone che accompagniamo, che coltiviamo con assiduità ed amore e che cerchiamo di mantenere durante l’anno; le persone vengono coinvolte nelle iniziative a carattere spirituale e ludico che organizziamo sia a livello locale che regionale”.

“Cerchiamo inoltre – continua – di mantenere un rapporto di vicinanza quotidiana o comunque molto frequente, soprattutto con tutti coloro che vivono situazioni di particolare difficoltà, fragilità, isolamento e solitudine, fornendo un supporto morale, spirituale, fraterno e relazionale. Spesso accompagniamo coloro che hanno necessità durante il loro percorso medico-sanitario o riabilitativo, o ancora accompagniamo le persone a fare la spesa, oppure a fare una passeggiata, a mangiare un gelato o a trascorrere qualche ora spensierata al mare. In tutto quello che cerchiamo di fare, offriamo nel modo più naturale, semplice ed umile possibile, sostegno e ascolto nel tentativo di trasmettere e di portare avanti sempre lo spirito cristiano di comunione e fraternità, che caratterizza e contraddistingue la nostra associazione ecclesiale diocesana”.

“L’elemento di novità che, come associazione stiamo portando avanti già da alcuni anni con buoni risultati – prosegue Amici – è quello di portare tanti giovani in pellegrinaggio a Lourdes, affinché possano sperimentare un’esperienza di vita, di relazione, di servizio e di mistero assolutamente particolare, che a mio avviso almeno una volta nella vita, un giovane dovrebbe concedersi di provare. È sempre per questa ragione che la proposta dell’esperienza del pellegrinaggio a Lourdes sta iniziando a farsi strada anche nelle scuole, attraverso percorsi educativi e formativi dell’alternanza scuola lavoro”.

“A livello locale, auspichiamo pian piano e con le dovute attenzioni e cautele, di farci promotori di progetti educativi, formativi diocesani e scolastici per dare testimonianza anche ai giovani, di quanto grande possa essere la gioia di una vita spesa e vissuta con e al servizio degli altri. L’Emergenza Covid – dice Patrizia Amici con un pizzico di commozione che traspare dai suoi occhi – è stata ed è tuttora per noi molto difficile da gestire perché limita tantissimo le possibilità di interazione, di relazione con le persone che incontriamo abitualmente; la cosa più difficile è stata il distanziamento che ci ha portato a una quasi totale assenza del contatto fisico emotivo, quel contatto meraviglioso, spesso fatto di abbracci, di baci, di carezze che nutrono e scaldano gli animi di questo tempo sospeso in ciascuno di noi”.

“Con orgoglio devo però ammettere che, soprattutto durante il lockdown, abbiamo cercato di mantenere il più possibile collettivamente una vicinanza spirituale, emotiva e relazionale, che si è fatta viva e reale attraverso il telefono ed i social network. Tramite questi potenti ed efficienti mezzi di evangelizzazione, prima di ogni altra cosa abbiamo recitato quotidianamente il santo rosario, istituendo una sorta di maratona di preghiera quotidiana e continua dall’alba fino a tarda sera che ancora oggi accompagna le nostre giornate. Abbiamo pregato, consci che la preghiera è una medicina potente che abbiamo a disposizione da poter usare nel migliore dei modi e lo abbiamo fatto, ricordando in tutte le nostre orazioni, gli ammalati COVID ed i loro familiari, le vittime, il personale sanitario, tutti gli altri mali del mondo e ciascuno di noi”.

“Dopo il lockdown – prosegue – abbiamo ripreso a ritrovarci come consuetudine l’11 di ogni mese, nella chiesa di Santa Giustina per pregare insieme, abbiamo partecipato alla celebrazione della Festa di Sant’Apollinare, ci siamo concessi inoltre un paio di piacevoli giornate al mare a Marina di Ravenna e continuiamo a cercare di curare per tutto quanto ci è possibile le relazioni con le singole persone, mantenendo sempre le dovute accortezze, attenzioni e precauzioni, nell’intento di offrire il nostro aiuto e sostegno”.

“Quest’anno l’Unitalsi Emilia Romagna prova a ripartire da Loreto con un pellegrinaggio previsto dall’11 al 13 settembre guidato di S.E. Mons Francesco Cavina, per poi proseguire verso la nostra meta prediletta, sempre pensata come la nostra casa, che è Lourdes, con un pellegrinaggio, che avrà luogo dal 16 al 19 ottobre. Entrambi questi pellegrinaggi saranno assolutamente unici, storici e speciali, considerando la contingenza particolare, riservati per lo più al personale medico, sociosanitario, socio-assistenziale e volontario, mentre la presenza di persone con fragilità ed esigenze particolari saranno limitate al fine di garantire la massima tutela nei confronti di chi è più fragile. Per poter comprendere fino in fondo il senso del pellegrinaggio con Unitalsi, in particolare a Lourdes, bisogna prendervi parte perché spiegarlo a parole ne sminuirebbe l’intensità del significato. Ognuno parte – spiega – con i propri sogni, le proprie speranze, le proprie difficoltà, le proprie illusioni e delusioni e le proprie motivazioni. L’unica certezza – conclude la Amici – è che comunque nessuno torna a casa uguale a prima di partire!”

A cura di Mirella Madeo