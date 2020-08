Pinarella di Cervia, tre giorni di Summer Social Times tutti TimeToBeCareful

È il format dello spettacolo dell’estate post lockdown. Coniuga intrattenimento e divertimento con prevenzione, sicurezza e l’ancora necessario distanziamento tra persone. È già accaduto a luglio e agosto a Cattolica e San Marino e da venerdì a domenica (28-30 agosto) il produttore e direttore artistico Andrea Prada, in collaborazione con il marchio/messaggio dei prodotti TimeToBecareful creati dalle tre sorelle Fabbri di Marlù, porta in Piazza Premi Nobel a Pinarella di Cervia, due serate e un pomeriggio di musica e spettacolo con gli idoli web di Millenials e GenerazioneZ.

Un week end dedicato alle star dei social. Le celebreties di youtube, Instagram e Tik Tok si incontreranno in un festival dedicato ai giovanissimi, segnato dall’hastag: #Pinarella Summer Social Time. Gli eventi, patrocinati dal Comune di Cervia e prodotti da Andrea Prada, si svolgeranno nel massimo rispetto delle norme di sicurezza. L’accesso al villaggio del divertimento, in Piazza Premi Nobel, sarà contingentato, con platea a sedere e costantemente presidiato da personale di controllo e ingresso consentito all’area esclusivamente con mascherina. Saranno adottati i distanziamenti, previsti per legge, tra un nucleo familiare e l’altro, con dispenser e colonnine di igienizzanti TimeTobeCareful a libera disposizione del pubblico. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, sino ad esaurimento posti.

Il via è per il 28 agosto ((ore 21.00), con la prima serata dedicata alle hit musicali. Su palco si alterneranno il rapper Random, fresco della partecipazione ad Amici Vip, Daniel con i suoi reggaetton, la voce che ha stregato i giudici di X Factor Margherita Principi e i gli emergenti Ras e Calle, Rayan Seventeen 17, veri campioni di views sui social media.

Nella seconda serata (29 agosto – ore 21.00)), salirà sul palco l’amatissima stella di Instagram e di Tik Tok, Alice De Bortoli: oltre 2,3 milioni di followers su Tik Tok e oltre 1,6 milioni su Instagram. Insieme a lei Francesco Cardamone e la giovanissima Giulia Zoccali. Pomeriggio di chiusura del Summer Social Times (30 agosto – ore 16.00) con gli youtubers più seguiti dai piccoli: i Dinsieme. L’amatissima coppia del “tubo” incontrerà i fans e si esibirà in un mini live, interpretando le loro canzoni e i loro hit musicali.

“Il mondo dello spettacolo è stato l’ultimo a ripartire. Spettacolo significa incontro tra persone, è evidente la difficoltà di tenere insieme le assolutamente necessarie misura di prevenzione con gli spazi dedicati a musica e intrattenimento. Insieme a Marta, Morena e Monica Fabbri e al loro TimeToBeCareful, abbiamo però trovato un modo che coniuga le due esigenze ed è quello che portiamo a Pinarella di Cervia – spiega Andrea Prada – Abbiamo visto come gli appuntamenti con gli idol teen, diventino motivo di scelta della destinazione per le famiglie che riescono comunque a trascorrere qualche giorno di vacanza. È successo a San Marino e Cattolica, ci auguriamo lo stesso risultato a Cervia e dobbiamo ringraziare l’amministrazione cittadina per il sostegno e la collaborazione che ci ha offerto”.