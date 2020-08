Camerlona: il 31 agosto partono i lavori di manutenzione straordinaria in via Ferragù

Avranno inizio lunedì 31 agosto lavori di manutenzione straordinaria su via Ferragù a Camerlona. Si tratterà, spiegano dal Comune, di interventi di bonifica della pavimentazione in conglomerato bituminoso e di realizzazione di nuova pavimentazione che si estenderanno per tutta la via Ferragù a partire dall’incrocio con la Statale 16.

Sono previsti la fresatura di alcuni tratti per consentire l’esecuzione delle bonifiche, l’asfaltatura e, in conclusione, lavori di segnaletica orizzontale. Gli interventi saranno eseguiti dall’impresa appaltatrice Consorzio Integra e si concluderanno, condizioni meteorologiche permettendo, entro la prima metà del mese di settembre.

Sono previsti il divieto di transito dei veicoli, eccetto di quelli di residenti e autorizzati, e di sosta con zona rimozione su entrambi i lati, nei tratti di volta in volta interessati, dalle 7 alle 18.