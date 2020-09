Cervia. Sindaco Medri incontra Eugenio “Ennio” Casadei, muratore che costruì la chiesetta del cimitero comunale

Il sindaco di Cervia Massimo Medri ha incontrato il cervese Eugenio “Ennio” Casadei, l’unico ancora in vita dei tre muratori che costruirono la storica chiesetta del cimitero di Cervia. Alla cerimonia d’incontro erano presenti anche Romana Casadei vedova dell’allora capomastro Giuliano Tesei e il vicesindaco Gabriele Armuzzi. Eugenio ha narrato la storia della chiesetta costruita alla fine degli anni ’50, qualche anno prima dell’ampliamento del cimitero, che sostituì quella precedente ormai fatiscente.

“Fu un lavoro impegnativo – ha raccontato Ennio ora 85enne – e una grande sfida. Infatti la costruzione richiese grande precisione, in particolare per i mattoni faccia vista su parete tonda, le cui imperfezioni sarebbero saltate subito all’occhio e si sarebbero viste per sempre”. Insieme a Casadei, che era il più giovane, c’era il capomastro Giuliano Tesei e il muratore più esperto Luigi Gardella. La chiesetta, che contiene circa 25-30 persone, fu costruita in tre mesi.