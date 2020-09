“Bagnacavallo nel mondo”: ospite in Municipio il prof. Lorenzo Garagnani, chirurgo della mano a Londra

Un nuovo incontro del progetto Bagnacavallo nel mondo si è tenuto nella mattinata di martedì 1 settembre nella sala Giunta del Comune, dove l’Amministrazione ha accolto, assieme ai rappresentanti dell’associazione Amici di Neresheim, il professor Lorenzo Garagnani, medico bagnacavallese che vive da tempo nel Regno Unito.

Per il Comune erano presenti il sindaco e il vicesindaco, per l’associazione la presidente Gabriella Foschini e Valentina Zannoni. Lorenzo Garagnani, quarantaduenne bagnacavallese, si è trasferito definitivamente a Londra nel 2015 dopo avere trascorso prolungati periodi nel Regno Unito.

Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia e la specializzazione in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università di Bologna e ha inoltre effettuato un ulteriore percorso professionale in Chirurgia della Mano sia in Italia, presso l’Istituto Clinico Humanitas di Milano e il centro di riferimento di Chirurgia della Mano e Microchirurgia di Modena, che nel Regno Unito ad Oxford, Windsor e Londra. Il percorso di esperienze nazionali e internazionali, ha infatti spiegato il medico, è stato per lui fondamentale per raggiungere il suo attuale livello di competenza super-specialistica nel settore.

Il professor Garagnani

Il professor Garagnani è un chirurgo della mano e del polso altamente specializzato, uno dei pochi chirurghi che trattano tutte le patologie della mano e del polso sia nell’adulto che nel bambino. Ora è primario presso l’Unità di Chirurgia della mano degli ospedali Guy’s and St Thomas’ Nhs Foundation Trust a Londra.

È anche professore associato onorario presso la Facoltà di Scienze della Vita e Medicina dell’Università King’s College London. L’insegnamento era, assieme alla possibilità di effettuare la pratica chirurgica, una delle attività cui il medico aspirava: secondo Garagnani «la componente di interazione umana in entrambe le attività, sia chirurgica che di docenza, è quella più importante».

Tra le altre attività che impegnano Garagnani c’è il ruolo di segretario generale per l’Imsogb (Italian Medical Society of Great Britain), piattaforma di riferimento per la comunità medica e sanitaria italiana che ha sede e opera nel Regno Unito attraverso formazione continua e innovazione. Questa società ha anche partecipato a un progetto di volontariato nell’ambito di una task force in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia durante l’emergenza del Covid-19 fornendo informazioni e consulenze relativamente al Coronavirus agli italiani residenti nel Regno Unito.

Il professor Garagnani è inoltre uno dei soci fondatori e l’attuale presidente della Phisos (Società Internazionale di Chirurghi della Mano Pediatrica).

All’incontro hanno partecipato anche la compagna Emma e la neonata figlia Violet, oltre ai genitori Laura e Paolo che vivono a Bagnacavallo, città alla quale Garagnani è particolarmente legato perché sono ancora molto vivi i rapporti con la famiglia, gli amici e anche i ricordi legati al suo passato di scout. Nel 2014 il professor Garagnani venne premiato come Bagnacavallese lontano nel corso della relativa iniziativa organizzata dalla Società di mutuo soccorso fra gli operai in collaborazione con il Comune e la Pro Loco.

L’associazione dei gemellaggi Amici di Neresheim ha tra i propri scopi quello di mantenere vivi i rapporti con i numerosi bagnacavallesi che per i più svariati motivi vivono all’estero. Per questo ha creato la pagina Facebook Bagnacavallo nel mondo e da circa tre anni organizza, insieme all’Amministrazione comunale, incontri con i bagnacavallesi all’estero quando ritornano in città.