Al Centro sociale Porta Nuova di Russi un Viaggio virtuale nei beni culturali della Provincia di Ravenna

Al Centro Sociale Culturale Porta Nova di Russi, mercoledì 16 settembre dalle 15.30 alle 17.15 è in programma una prima videoconferenza gratuita dal titolo “I monumenti di Ravenna riconosciuti dall’Unesco patrimonio dell’umanità”

“L’isolamento imposto per evitare il contagio ha accentuato il senso di abbandono e di isolamento delle persone. L’emergenza COVID19 deve restare l’occasione per incontrare ancora una volta, la capacità dei cittadini a mobilitarsi a sostegno di chi si trova in condizioni di maggiore bisogno, e stringere un patto di prossimità che ci spinga a farci carico l’uno dell’altro, per contrastare l’indifferenza e la solitudine – spiegano dal Comune -. La proposta vuole sperimentare una nuova opportunità di dialogo e di vicinanza che accompagni la partecipazione alla comunità e ribadire la presenza attiva nei Centri di aggregazione.

La partecipazione alle Conferenze ONLINE avviene tramite i Centri ove è attiva la possibilità di assistere alle conferenze tramite Video o Proiettore collegati a internet con la Piattaforma ZOOM, in condizioni di totale Sicurezza come previsto dai Protocolli. I partecipanti non necessariamente Soci presso i Centri, compilano un Modulo individuale con i dati necessari per stipulare la Polizza Assicurativa per la durata del progetto.

Prima scadenza iscrizioni 12 settembre 2020. A Porta Nova ci sono ancora delle poltroncine vuote che ti stanno aspettando per fare assieme un viaggio virtuale nelle bellezze della nostra provincia.

Prenotati entro il 12 settembre, poi da comodamente seduti si parte guidati dalla voce autorevole del prof. Giovanni Gardini. Per partecipare telefona, manda email o recati di persona nelle giornate di apertura (martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30) per prenotare il tuo posto.

Per info:

Centro Sociale Culturale Porta Nova

Via Aldo Moro 2/1, Russi RA

Tel. 0544 582088

portanovacentro@libero.it