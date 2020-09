Lugo. Milla Lacchini va in pensione, il saluto dell’amministrazione comunale

A Lugo un’altra storica dirigente scolastica va in pensione. Dal primo settembre Milla Lacchini, ex dirigente scolastica del Polo tecnico professionale di Lugo, è infatti in pensione. Per salutarla e ringraziarla per quanto fatto nei nove anni di lavoro nella scuola lughese, il sindaco di Lugo Davide Ranalli e l’assessore alla Scuola Luigi Pezzi hanno deciso di incontrarla.

“In questi anni Milla Lacchini ha saputo costruire al Polo tecnico professionale una struttura consolidata, un rapporto costante con le aziende del territorio – spiegano Davide Ranalli e Luigi Pezzi – Una struttura che grazie a questo intenso lavoro oggi può proseguire contando su progetti e strumenti innovativi. L’operato di Milla ha consentito di invertire una tendenza che si era sviluppata anche a livello nazionale, ridando nuova attrattività alla cultura tecnica”.