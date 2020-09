Il succo della Gratuità. Serata benefica del Banco di Solidarietà di Faenza: non si paga biglietto ma si porta cibo

Il 30 settembre il Banco di Solidarietà di Faenza organizza, all’arena Cinema Europa, la serata benefica Il succo della Gratuità. La serata sarà ad ingresso gratuito ma gli spettatori sono invitati a presentarsi portando in dono del cibo a lunga scadenza (olio, tonno in scatola, legumi, pelati) che sarà destinato alle famiglie in difficoltà assistite dal Banco di Solidarietà.

Parteciperanno il poeta e scrittore Davide Rondoni, che presenterà il suo ultimo libro “Quasi un Paradiso” dedicato alla Romagna e i Musicanti Improvvisi, che suoneranno dal vivo pezzi della tradizione romagnola.

Obbligo di iscrizione entro il 28 settembre segnando il proprio nome e numero di telefono (per ragioni di sicurezza sanitaria) all’indirizzo: bds.faenza@gmail.com

(fino a esaurimento posti)