Dal 21 settembre ripristinate giornate d’apertura pre-crisi in due uffici postali del ravennate

Poste Italiane comunica che, a partire dalla prossima settimana, torna all’apertura standard pre-crisi per sei giorni alla settimana l’ufficio postale di Villanova di Bagnacavallo e per tre giorni settimanali quello di Marzeno. In virtù di queste riaperture, la rete capillare degli Uffici Postali sul territorio provinciale torna ad essere quasi completamente operativa e a disposizione.