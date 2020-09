Moving evolution, il nuovo bus per le politiche giovanili della Bassa Romagna

Un nuovo pulmino per le Politiche giovanili dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna: è stato consegnato venerdì 18 settembre presso l’Area Welfare dell’Unione il “Moving Evolution”, l’automezzo che sostituirà il vecchio Moving Infobus, giunto ormai a fine corsa.

Il nuovo automezzo, da 9 posti, è stato fornito e allestito dalla concessionaria Fratelli Lombatti di Fornovo di Parma attraverso la convenzione Intercenter; il bus è attrezzato per il trasporto delle apparecchiature radiofoniche ed è inconfondibile grazie al progetto grafico curato dall’artista Irene Penazzi.

Il progetto grafico è dedicato ai giovani e all’ambiente, come spiega Irene, “inteso non solo come habitat, ma come contesto sociale e culturale, verso una sempre maggiore presa di coscienza del contesto di cui facciamo parte, per mantenere viva e costante la partecipazione. Un mezzo di trasporto e di comunicazione, di reti e connessioni con l’ambiente e con gli altri, in continuo rapporto di scambio. Il messaggio legato all’attenzione verso l’ambiente è veicolato anche dai colori, accesi e accattivanti, ma anche giocosi e leggeri in rapporto ai rimandi al mondo della comunicazione, della tecnologia, della radio”.

L’automezzo “Moving evolution” è stato acquistato grazie al cofinanziamento della Regione Emilia-Romagna attraverso i fondi della legge regionale 14/2008.