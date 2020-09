Itinerari musivi. L’Arte del Mosaico in mostra a Brisighella

Il Comune di Brisighella con l’intento di promuovere l’immagine del proprio Borgo ed arricchire ulteriormente l’offerta culturale dell’antico centro medioevale, propone, con una mostra dedicata al Mosaico, un’iniziativa turistico-culturale testimonianza ed esempio della qualità della perizia professionale che si riscontra in tante attività del nostro territorio. Momento inaugurativo, Sabato 19 Settembre, alle ore 10, nell’area antistante la Galleria, nel rispetto delle norme di sicurezza anticovid.

L’Arte del Mosaico, che nei secoli è stata in grado di raccontarci, con pregevole fattezza artistica, la nostra storia e le nostre origini, in questa mostra si riconferma nella sua qualità esecutiva e forte forza espressiva. Antonella Miserocchi con i suoi “Itinerari Musivi”, con ispirazione assolutamente innovativa, ci introduce nella bellezza di questa arte. Con questa Mostra, il Comune di Brisighella presenta un’ artista ravennate che, ispirandosi ad una delle tecniche e arti più antiche, sa sapientemente proporre, oggi, una nuova versione del mosaico. Una originale proposta contemporanea dell’arte del mosaico ispirata da una estrema creatività e abilità espressiva, resa ancora più forte dall’utilizzo di materiali diversi. La contaminazione di altri materiali, l’applicazione delle principali regole della comunicazione visiva, la ricerca dell’eleganza che si intensifica con l’utilizzo costante del vetro oro e l’accostamento studiato dei colori, dell’uso di una texture fine e articolata, permettono di percepire da diversi punti di vista simultanee emozioni e cambiamenti di forme.

La Mostra “Itinerari Musivi” si propone per tre week end consecutivi, a partire dal 19 settembre 2020, presso la Galleria d’Arte Comunale, strategicamente situata in pieno centro storico. Con questa iniziativa si fornisce l’occasione per rendere fruibile a tutti l’espressione creativa che si concretizza anche nella promozione di aspetti storici e culturali del proprio territorio.