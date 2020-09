Massa Lombarda. Al parco Piave sfilata canina amatoriale

Domenica 20 settembre il parco Piave di Massa Lombarda, in via Dini Salvalai, ospita una sfilata canina amatoriale. A partire dalle 15, cani di diverse taglie e razze sfileranno per farsi ammirare dal pubblico, che potrà anche assistere a uno spettacolo della sezione cinofili della Protezione Civile di Massa Lombarda.

La sfilata prevede anche un momento dedicato alla quinta edizione della Giornata nazionale dei Giochi della Gentilezza, prevista in tutta Italia dal 20 al 23 settembre, con un premio speciale dedicato proprio alla gentilezza. L’iscrizione dei cani alla sfilata è aperta il giorno stesso dell’iniziativa dalle 14.15. L’iscrizione alla sfilata costa 5 euro e sono previsti ricchi premi e una lotteria. Il ricavato dell’iniziativa andrà a sostegno del canile e una parte alla Caritas di Massa Lombarda.

La sfilata è promossa e organizzata da Avis Massa Lombarda e dallo studio veterinario Fucci Daniele di Conselice e toelettatura “Officina del cane”, con il patrocinio del Comune di Massa Lombarda. In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà domenica 27 settembre. Ogni variazione al programma dell’iniziativa verrà comunicata sull’apposito evento creato su Facebook.