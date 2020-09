Il Festival Internazionale dell’aquilone sarà a Cervia da giovedì 24 a domenica 27 settembre

Prende il via giovedì 24 settembre la quarantesima edizione del Festival Internazionale dell’Aquilone Artevento. Per quattro giorni, fino a domenica 27 settembre si potranno ammirare centinaia di aquiloni nella spiaggia libera di Cervia. Il volo degli aquiloni è previsto dalle 10.00 alle 18.30 e sono presenti aquilonisti da tutta Europa.

E’ una edizione molto particolare quella del 2020, come spiega Caterina Capelli, l’organizzatrice: “Abbiamo voluto dedicare questa edizione, che coincide con il nostro quarantesimo compleanno, ma anche con un anno molto particolare come sappiamo, con la pandemia, a Federico Fellini e al suo immaginario. Nei cento anni della sua nascita non potevamo non partire da questo romagnolo celeberrimo nel mondo e dal suo sogno, che è anche il nostro”. A Federico Fellini sono dedicate performance e mostre, sia nell’area di volo, in spiaggia libera a Cervia, lungomare Deledda, che al Magazzeno del Sale, nel cuore della città. Prosegue Caterina Capelli: “Edizione speciale questa, ma ridotta nella dimensione dell’area dello spettacolo e nel numero degli aquilonisti ospiti, per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, ma non per questo meno ricca di attrazioni e di un respiro internazionale, grazie alla partecipazione dei migliori artisti del vento provenienti non solo da tutta Italia ma anche da Inghilterra, Francia, Olanda, Germania, Austria e Svizzera”.

Con la cerimonia delle bandiere, venerdì 25 settembre, alle ore 21.00 da Borgomarina, verso Torre San Michele si inaugura ufficialmente questa edizione di Artevento, che vede molti artisti del vento esprimersi con opere e performance. E’ il caso di Iqbal Husain (Pakistan), Eliana Mestriner (Italia) e Fredi Schafroth (Svizzera) e del loro “Omaggio a Federico Fellini nelle foto di Paul Ronald”. Per il resto saranno la fantasia e il sogno i veri protagonisti e come sempre per quattro giorni a Cervia si potrà stare con il naso all’insù, ad ammirare gli aquiloni più belli e più colorati del mondo.

www.artevento.com