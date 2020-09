Anche Faenza partecipa a Wellness Valley Cammina

Camminare insieme, ciascuno lungo la propria strada, ma con l’obiettivo condiviso di fare dello sport una pratica quotidiana per il proprio benessere fisico e mentale: è l’obiettivo dei gruppi di cammino della Romagna che in occasione della “Wellness Week 2020 – Special Edition”, hanno organizzato per giovedì 24 settembre “Wellness Valley Cammina”.

All’evento parteciperà anche il gruppo Faenza Passo dopo Passo, che in simultanea con i gruppi delle altre città romagnole si metterà in cammino dalle ore 20,30. Il punto di partenza è Piazza della Libertà, dove si farà ritorno dopo un percorso di 5,73 km che toccherà corso G. Matteotti, via Mura Gioco del Pallone, via Mura Torelli, via del Renaccio, via A. Lapi, viale G. Marconi, via stradello Cappuccini, sentiero a lato via G. da Maiano, via Vittorio Veneto, via G. Oberdan, C.so G. Mazzini.

I partecipanti durante la camminata saranno tenuti a rispettare le norme del codice della strada e le regole di comportamento in materia di prevenzione anti Covid-19. La Settimana Europea dello Sport è organizzata in Romagna con la partnership di Wellness Valley Foundation.