A Ravenna in vista dell’inverno comune intensifica pulizie e controlli in centro storico

“In questi giorni – dichiara il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Eugenio Fusignani – con il comandante della Polizia locale Andrea Giacomini abbiamo effettuato alcuni sopralluoghi nel centro storico e, in particolare, nel quadrilatero tra le vie Zirardini, IX Febbraio, piazza Kennedy e via Rasponi dove sono state rilevate criticità legate all’abbandono di sporcizia e rifiuti. Anche in questa zona è prevista l’installazione di ben 5 telecamere di videosorveglianza fondamentali per individuare i responsabili e monitorare la frequentazione dell’area. Il sopralluogo si è esteso a molte zone del centro storico tra cui il parcheggio Guidarello, il parcheggio Torre Umbratica, piazza Arcivescovado, piazza Baracca, l’area dei giardini Speyer e anche piazza Caduti, che è stata oggetto di recente riqualificazione e su cui bisogna mantenere alta l’attenzione affinchè quanto realizzato non venga vanificato. In particolare in queste aree saranno intensificati i controlli; saranno altresì effettuate, in accordo con l’assessore all’Ambiente Baroncini, ulteriori operazioni di pulizia oltre quelle già programmate. Insomma la stagione autunnale ci permetterà di intensificare le azioni di prevenzione e controllo nel centro urbano e non escludo provvedimenti più stringenti come le ordinanze antivetro e antialcol già sperimentate con successo nell’area degli Speyer”.