Cervia, chiusura della stagione estiva: modifiche alla ZTL in viale Roma

A Cervia cambia la ZTL in viale Roma, in quanto non si configura più la necessità di regolamentazioni a salvaguardia del distanziamento per il Coronavirus vista la chiusura della stagione estiva. Sarà riaperto il traffico e non vi sarà più il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata sul tratto del Viale Roma compreso fra la Via Torre San Michele e il Viale Volturno.