Serata di solidarietà, musica e libri al Cinema Europa di Faenza

ll Banco di Solidarietà di Faenza propone una serata dal carattere tutto romagnolo, dove solidarietà e accoglienza si fondono con l’allegria. L’evento è organizzato per mercoledì 30 settembre alle 21 in corso Europa 79 a Faenza, ma i partecipanti, per motivi sanitari, hanno l’obbligo di comunicare la propria presenza entro il 28 settembre all’indirizzo bds.faenza@gmail.com, segnalando il proprio nome e numero di telefono.

Parteciperanno il poeta e scrittore Davide Rondoni, che presenterà il suo ultimo libro “Quasi un Paradiso” dedicato alla Romagna e i Musicanti Improvvisi, che suoneranno dal vivo pezzi della tradizione romagnola.

L’ingresso è libero ed è gradito il dono di cibo a lunga scadenza (olio, tonno in scatola, legumi, pelati) che sarà destinato alle famiglie assistite dal Banco di Solidarietà di Faenza. In caso di freddo o maltempo la serata si svolgerà all’interno del Teatro/Cinema Europa.