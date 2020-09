E.R. Coraggiosa Ravenna: piena solidarietà a Di Maio, presidente Arcigay, per il vile attacco omofobo subito

E.R. Coraggiosa Ravenna ha espresso massima solidarietà e vicinanza al presidente di Arcigay Ravenna Ciro di Maio, oggetto di un vile attacco omofobo ad opera di sconosciuti i quali, col favore delle tenebre, hanno imbrattato con la scritta “Frocio” l’entrata dell’agenzia nella quale lavora.

“Non è più accettabile che ancora nel 2020 si debbano subire gravi attacchi omobitransfobici, a causa della propria identità di genere o del proprio orientamento sessuale: oggi più che mai serve una legge contro l’omobitransfobia, serve approvarla il più rapidamente possibile e senza alcun compromesso al ribasso – commentano da E.R. Coraggiosa Ravenna -. Queste discriminazioni sono contrarie alla Costituzione perché calpestano il valore fondamentale della dignità di ogni persona e il principio di uguaglianza e si alimentano di pregiudizi che spesso celano paura se non arretratezza culturale.

Anche per questo una legge contro l’omobitransfobia, che punti anche a una robusta azione di formazione culturale, è necessaria: la violenza è un problema culturale e una responsabilità sociale”.

“Ravenna, città di mare, porta tra Oriente e Occidente, è una città inclusiva, solidale, accogliente; non è e non potrà mai essere porto di attracco per qualsivoglia spirito discriminatorio: non è nel nostro DNA, non è nella nostra Storia e non è in qualsiasi caso accettabile. Ogni atto di discriminazione è un atto che danneggia non solo uno o più singoli, ma l’intera realtà cittadina” concludono da E.R.Coraggiosa Ravenna.