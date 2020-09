Cervia. Prosegue nella versione invernale il mercato del giovedì mattina in Piazza Andrea Costa

Confermata la versione invernale del tradizionale Mercato del giovedì di Piazza Andrea Costa a Cervia. Durante l’estate, il mercato ha dato grande soddisfazione agli organizzatori con oltre 200 banchi presenti a merceologia completa: vestiti, scarpe, borse, oggettistica, piante e fiori. Cervesi e visitatori dei comuni limitrofi hanno potuto riassaporare in sicurezza il lento ritorno alla normalità dopo l’emergenza sanitaria Covid-19.

Anva e Fiva, le associazioni degli operatori ambulanti, che in accordo con il Comune di Cervia hanno progettato e monitorato le riaperture dei mercati cervesi, sono soddisfatti di poter proseguire con regolarità il mercato del giovedì mattina – anche nei prossimi mesi – grazie soprattutto all’intervento dell’assessore alle attività produttive Michela Brunelli.

Il mercato di Piazza Andrea Costa del giovedì mattina è uno dei più grandi mercati d’Italia ed è considerato di qualità eccellente. Anche per il mercato a merceologia completa sono adottate tutte le misure di sicurezza richieste per il contenimento della diffusione del Covid-19: ingresso con mascherina, gel igienizzante su ogni banco, distanza di sicurezza e 7 accessi controllati per l’ingresso e le uscite.

Fiva Confcommercio Cervia e Anva Confesercenti ringraziano la Polizia Locale di Cervia, le Forze dell’Ordine che contribuiscono alla realizzazione del mercato assicurando il rispetto delle norme sanitarie relative al contenimento del Covid-19.